Eskişehir’de üniversite öğrencisi olan genç sporcu Şeyh Şamil Ömer Çalhan, Muaythai Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Daha önce Çek Cumhuriyetinde düzenlenen şampiyonada Avrupa üçüncüsü, 2021’de ise dünya ikincisi olan Çalhan’ın Kick Boks dalında da dereceleri var. Son olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen Muaythai Süper Lig şampiyonluğu kazanan genç sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini temsil etmeye hak kazandı. Spora başlamadan önce arkadaş çevresinin kötü olduğundan bahseden milli sporcu, kötü alışkanlıklardan spor sayesinde uzak durduğundan bahsetti. İleride dünya şampiyonu olmak istediğini söyleyen genç sporcu, örnek değerindeki hikâyesini anlattı.

“10 arkadaşımdan 8’i uyuşturucu içerdi”

İstanbul’dan Eskişehir’e üniversite okumak için gelen milli sporcu, 2023’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına burada hazırlandığını söyledi. Sokakta kendini koruyabilmek için spora başladığını söyleyen Çalhan, “Muaythai başlamamdaki amaç sokakta kendimi koruyabilmekti. Önceden çok kavgacı bir tiptim. 10 arkadaşımdan 8’i uyuşturucu içerdi, benim de pis bir ortamım vardı. Özellikle dövüş sporlarında bir ahlak var, bunu almaya başladım. Spora başladığımdan beri dışarıda bir olayım veya kavgam olmadı. 2021’de A-PLUS dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldum. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde Avrupa üçüncüsü oldum. 3 defa aynı sıklette Türkiye şampiyonluğum var. Muaythai ve Kick Boks’ta 5 defa Türkiye ikinciliğim var. Aslında bu sene dünya şampiyonluğundan çok emindim. Ama ayağımdaki sakatlık tekrar nüksetti, bu yüzden dünya şampiyonluğum elimden gitti. Bu sene dünya üçüncüsü oldum. Muaythai Süper Ligine Türkiye’de sadece ilk 4’e girmiş sporcular katılabiliyor. Ben de tekrar şampiyon oldum. 2023’ün ilk aylarında yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim. Avrupa şampiyonu da olmak istiyorum ama benim asıl hedefim dünya şampiyonu olmak. Türk bayrağını en yükseğe çekmek istiyorum” dedi.

“O bayrağı dalgalandıracağım diyor”

Eskişehir’de uzun yıllardır yüzlerce sporcuya antrenörlük yapan Yüksel Çotuk, genç sporcunun kariyer başarılarından bahsetti. Sporcusuna çok güvendiğini söyleyen Çotuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ömer kardeşimiz hem dünya ikinciliği, hem dünya üçüncülüğü, hem de milli takımın kadrosunda vazgeçilmez bir sporcusu. Mustafa Özkaran hocamızın öğrencisi. Eskişehir’e geldi, burada bizimle birlikte çalışıyor, gençlerimize örnek oluyor. Bizim sporumuz topluma daha güvenli ve sağlıklı bireyler yetiştiriyor. Enerjilerini sporla bu vatana hizmet için yaparlarsa daha başarılı olacaklarına inanıyoruz. Enerjilerini Türkiye için harcasınlar, Türk bayrağını dalgalandırmak için harcasınlar. Biz Ömer kardeşimize çok güveniyoruz. Mustafa hocamıza da çok teşekkür ediyorum. O da sayısız Avrupa ve dünya şampiyonu yetiştirdi. Ömer kardeşimiz de başarıyla hepimizi gururlandıracak. Zaten başından beri konuşuyoruz, hedefim dünya şampiyonluğu diyor. Kıracağım, dökeceğim ama o bayrağı dalgalandıracağım diyor” (İHA)