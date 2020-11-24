Uygulamayı indir, yüzde 30 indirimi yakala!

Yurtiçi Kargo, mobil uygulamasını kullanan müşterilerine bireysel gönderilerde yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. Siz de Yurtiçi Kargo Mobil Uygulamasını indirerek bu indirimden faydalanabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo, mobil uygulamasını kullanan müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Kazandıran saatler, Yurtdışı gönderi kampanyası, Almanya Kampanyası gibi genel kampanyalar ve esnafların faydalandırıldığı yerel kampanyalarının yanı sıra; Yurtiçi Kargo’nun mobil uygulamasını kullananlar da kazanıyor. Yurtiçi Kargo’nun mobil uygulama kullanan müşterileri, standart gönderi fiyatları üzerinden yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor.

Uygulamadan yararlanabilmek için Yurtiçi Kargo şubelerine gidildiğinde mobil müşteri kampanyasından yararlanmak istediğinizi belirtmeniz yeterli oluyor.

Gönderdiğiniz ve size gelen kargolarınızı rahatça takip edin

Mobil uygulamaya giriş yaptığınız anda, yakın zamanda size gelen kargoları, gönderdiğiniz kargoların tamamını görebiliyorsunuz. Ayrıca sizin adınıza Yurtiçi Kargo ile bir kargo gönderildiği anda uygulama üzerinden kargonuzun tüm hareketlerini takip edebiliyorsunuz.

Size en yakın şubeyi görün

Yurtiçi Kargo’nun mobil uygulamasını telefonuna indiren kullanıcılar, uygulamada yer alan birçok özelliği daha kullanabiliyor. Şirketin hazırladığı güncel kampanya detaylarına ulaşılabilen uygulamada bulunduğunuz konuma en yakın şubeleri harita üzerinde görebiliyor ya da istediğiniz adrese en yakın şube ve acentelerin konumlarını inceleyebiliyorsunuz.

Kargo fiyatlarını hesaplayın

Göndermek istediğiniz gönderinin fiyat sorgulamasını uygulama ekranından gönderi boyutunuzu ve ağırlığını girerek hesaplayabiliyor, gönderilerinizin takibini yine uygulama ile kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yurtiçi Kargo uygulaması Google Play indirme linki:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yurticikargo.android&hl=tr





Yurtiçi Kargo uygulaması App Store indirme linki:

https://apps.apple.com/us/app/yurtici-kargo/id358749389