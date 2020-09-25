Utku Yuvakuran'ın kurtarışı yetmedi
Siyah-Beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan Utku Yuvakuran, Rio Ave maçında başarılı bir performans sergiledi. Utku, 120+2'de yaptığı hayati kurtarış ile de maçın seri penaltı atışlarına gitmesini sağladı. Ancak genç file bekçisi, seri penaltı atışlarında kalesini gole kapatamadı.
Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş'ta genç kaleci Utku Yuvakuran 281 gün sonra ilk 11'de görev yaptı. Siyah-Beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan 22 yaşındaki eldiven, maç boyunca başarılı bir performans sergiledi. Utku, 120+2'de yaptığı hayati kurtarış ile de maçın seri penaltı atışlarına gitmesini sağladı. Ancak genç file bekçisi, seri penaltı atışlarında kalesini gole kapatamadı.