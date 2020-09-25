Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş'ta genç kaleci Utku Yuvakuran 281 gün sonra ilk 11'de görev yaptı. Siyah-Beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan 22 yaşındaki eldiven, maç boyunca başarılı bir performans sergiledi. Utku, 120+2'de yaptığı hayati kurtarış ile de maçın seri penaltı atışlarına gitmesini sağladı. Ancak genç file bekçisi, seri penaltı atışlarında kalesini gole kapatamadı.