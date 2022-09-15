Beşiktaş 'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, bu sezon takımda lisansı çıkarılmayan futbolculardan birisi oldu.

24 yaşındaki genç eldivenin babası Semih Yuvakuran, siyah beyazlı takımın verdiği bu karar hakkında sert ifadeler kullandı. Radyospor'a konuşan baba Yuvakuran, takımda yer bulamayacağını düşünüp Utku'nun gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ancak bunu yönetimin engellediğini, sonunda da lisansının çıkarılmadığı için forma giymesinin engellendiğini ifade ederek " Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. Her seferinde 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler. Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar." ifadelerini kullandı.

Semih Yuvakuran, oğlunun moralinin bozuk olduğunu söyleyerek "Tabii ki Utku'nun morali bozuk. Siz bu takıma en zor haftalarda katkı vermişsiniz, kazanılan şampiyonlukta emeğiniz var. Hazırlık maçında bile şans vermediğiniz bir oyuncuyu 'değerlendireceğiz' diyorsunuz. Hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.



