Utku Yukavuran Süper Lig'de 15 maç sonra kalede
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında Ersin'in rahatsızlanması sonucu kalesini Utku Yukakuran koruyor. Utku böylece Süper Lig'de 15 maç sonra Beşiktaş kalesine geçmiş oldu. 1997 doğumlu kaleci en son Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında Ersin'in rahatsızlanması sonucu kalesini Utku Yukakuran koruyor. Utku böylece Süper Lig'de 15 maç sonra Beşiktaş kalesine geçmiş oldu. 1997 doğumlu kaleci en son Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı
Utku Yuvakuran böylece bu sezon Süper Lig'de 6.kez maça çıkmış oldu. Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise seri penaltı vuruşları sonucu tur atlanan Konyaspor deplasmanı ve iç sahada oynanan Ç. Rizespor mücadelelerinde de oynamıştı
Utku Yuvakuran'ın bu sezon Süper Lig'de görev yaptığı maçlar
Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş (33 dk)
Beşiktaş 3-2 Başakşehir (90 dk)
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş (90 dk)
Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa (90 dk)
Alanyaspor 2-1 Beşiktaş (90 dk)
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (ilk 11)