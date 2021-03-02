Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında Ersin'in rahatsızlanması sonucu kalesini Utku Yukakuran koruyor. Utku böylece Süper Lig'de 15 maç sonra Beşiktaş kalesine geçmiş oldu. 1997 doğumlu kaleci en son Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı

Utku Yuvakuran böylece bu sezon Süper Lig'de 6.kez maça çıkmış oldu. Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise seri penaltı vuruşları sonucu tur atlanan Konyaspor deplasmanı ve iç sahada oynanan Ç. Rizespor mücadelelerinde de oynamıştı

Utku Yuvakuran'ın bu sezon Süper Lig'de görev yaptığı maçlar

Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş (33 dk)

Beşiktaş 3-2 Başakşehir (90 dk)

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş (90 dk)

Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa (90 dk)

Alanyaspor 2-1 Beşiktaş (90 dk)

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (ilk 11)



