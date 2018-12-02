Utaş Uşakspor-Yılport Samsunspor: 1-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Utaş Uşakspor, şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğerek düdüşüşünü sürdürdü.

Maçın 21'inci dakikasında Samet attığı golle Samsunspor'u öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Samsunspor 56'da golcüsü Erhan Şentürk'le rahatlarken, 89'uncu dakikada Murat'ın attığı gol Uşakspor'a yetmedi: 1-2. Ligdeki 3'üncü yenilgisini alan Ege ekibi 22 puanda kalıp ilk 5 için avantaj kaybetti. Samsunspor ise son 2 maçında 2 galibiyetini alarak 33 puana ulaştı, zirve takibini sürdürdü.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Mustafa İlker Cşkun (xx), Gürcan Dönmez (xx), Cengizhan Öztürk (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Ahmet (x) (Dk. 81 Emrah), Ender (x), Nuri Melih (x), Oğuzhan Yıldırım (xx), Murat (x), Nurettin (xx), Oğuzhan Kayar (x) (Dk. 66 Özgen x), Rıdvan (x) (Dk. 46 Tayfur Emre x), Semih (xx), Tayfun (x)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (xx) - Nuri (xxx), Şahin (xx), Erhan Kartal (xxx), Canberk (xx), Savaş (xxx) (Dk. 73 Okan x), Oğuz (xx), İlyas (xxx), Bahattin (xx) (Dk. 56 Erhan Şentürk xx), Samet (xxx) (Dk. 85 Ramazan), Enes (xxx)

GOLLER: Dk. 21 Samet, Dk. 68 Erhan Şentürk (Samsunspor), Dk. 89 Murat (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Savaş (Samsunspor), Ahmet (Uşakspor)

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)