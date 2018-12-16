UTAŞ Uşakspor - Sarıyer maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde karşılaştığı Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.

16 Aralık 2018, Pazar 19:14
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UTAŞ Uşakspor - Sarıyer maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde karşılaştığı Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. 

Stat: 1 Eylül 

Hakemler: Cihan Aydın xx, Mahmut Gülle xx, Arif Dilmeç xx 

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Hikmet Balioğlu xx, Nuri Melih Mursal xx, Semih Beyaz xx, Caner Solmaz x (Oğuzhan Kayar dk. 63 x), Nurettin Çağlar x (Kerem Çağatay dk. 89 ?), Muhammed Rıdvan Özdemir x (Özgen Erdem dk. 77 x), Tayfun Pektürk x, Emrah Uzun x, Tayfur Emre Yılmaz x 

Sarıyer: Ali Türkan xxx, Feyyaz Belen x, Yaser Yıldız xx, Nuri Fatih Aydin xxx, Abdullah Topkara xx (Doğukan Emeksiz dk. 72 x), Özgür Çelik xx, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xx, Serkan Balcı xx, Adem Koçak xx (Hüsnü Başkurt dk. 78 x), Bertul Kocabaş x (Kerem Çalışkan dk. 88 ?) 

Goller: Nuri Fatih Aydın (dk. 90) (Sarıyer) 

Kırımızı Kart: Feyyaz Belen (dk. 73) (Sarıyer) 

Sarı kartlar: Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor), Bertul Kocabaş (Sarıyer) 

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