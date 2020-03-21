Utandıran tablo! Evden çıktılar! Corona virüs...

Corona virüs için dünyada birçok devlet büyük savaş veriyor. Doktorlar gece gündüz çalışıyor. İşin ekonomik boyutu herkesi korkutuyor ancak insanoğlu yine bildiğini yapmaya devam ediyor.

Özellikle son 1 haftadır Türkiye'de vaka sayısı artmaya başladı, devlet kurumları, yetkili kişiler sürekli "Evden çıkmayın' diye uyarılar yapıyor ancak hafta sonu keyfini hiçbir uyarı engelleyemiyor!

Tatil günü ve güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahillere, ormanlara ve caddelere akın ettiler.

Bebek sahilinde balık tutanlar ile yürüyüş yapanlara arabasıyla sahil keyfi yapanlar eklendi. Belgrad Ormanı'nda 2000 (iki bin) kişi sabah sporunu bu hafta sonu da eksiksiz yaptı. Caddebostan, Yeşilköy, Zeytinburnu sahilleri mangalcılarla doldu. Sosyal medyadaki görüntüler büyük tepki çekerken, İstanbul adeta panayır yerine döndü!