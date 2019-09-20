Utanç tablosu

Siyah-Beyazlılar, tarihindeki en kötü Avrupa Kupası yenilgilerinden birini Slovakya’da aldı. 84 milyon Euro’luk kadro değeri bulunan Beşiktaş, 11 milyon Euro’luk Sloven Bratislava karşısında tel tel döküldü. Utanç gecesi, Karius’un hatasıyla başladı. Ardından Ruiz, yaptığı ıskayla sahne aldı. Savunmadaki hatalara rağmen Ljajic (p) ve Bozhikov’un kendi kalesine attığı gollerle Kara Kartal son bölüme kadar skorda dengeyi sağladı, galibiyet için bastırdı. Ancak savunmadaki hatalar bitmek bilmedi. 90+3’te kullanılan kornerde tüm defans topu izledi, Ljubicic şoke eden golü attı. Sadece 1 dakika sonra Rharsalla, Douglas’ı yürüyerek geçti, kimse kendisine hamle yapmayınca düzgün bir vuruşla fişi çekti. Avrupa Ligi’ne utanç verici bir mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, 3 Ekim’deki Wolverhampton maçında yaralarını sarmaya çalışacak.

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Ljajic yetmedi

Beşiktaş’ın 2019’daki yıldızı olan Sırp orta saha oyuncusu, dünü de boş geçmedi. Ljajic, kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1’e getiren isim oldu. Başarılı futbolcu, kabus gibi geçen gecede ayakta kalan belki de tek isim oldu. Ljajic, dünkü sayısıyla birlikte 2019 yılında çıktığı 21 resmi maçta 9’u gol ve 13’ü asist olmak üzere 21 kez skora katkı yapmış oldu.

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