Rudy Gobert’i Minnesota Timberwolves'a ve Donovan Mitchell’ı Clevend Cavaliers‘a gönderen Utah Jazz, Bojan Bogdanovic ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Utah Jazz, Detroit Pistons ile yapacağı takas anlaşması ile tecrübeli basketbolcu Bojan Bogdanovic'i, Kelly Olynyk ve Saben Lee karşılığında Detroit Pistons'a gönderecek.

Bu takas hamlesi ile geçen sezon maç başına ortalama 18.1 sayı ortalaması yakalayan Bogdanovic, yeniden yapılanma sürecine giren Utah Jazz'ın yollarını ayırdığı üçüncü yüksek profilli oyuncu olacak.

Fenerbahçe forması giydi

Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, NBA 'de ise daha önce Brooklyn Nets, Washington Wizzards, Indiana Pacers'ta da mücadele etmişti.



