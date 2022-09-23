Utah Jazz'da yaprak dökümü devam ediyor. NBA 'in Batı Konferansı temsilcisi, önemli oyuncularını kaybediyor.

Yeni sezon öncesi Rudy Gobert'i Minnesota Timberwolves'a, Donovan Mitchell'ı Cleveland Cavaliers'a gönderen Jazz'de bir isimle daha yollar ayrılıyor. O isim ise Bojan Bogdanovic. 33 yaşındaki tecrübeli isimin Detroit Pistons'a gideceği açıklandı.

Hırvat yıldız geçtiğimiz sezon 69 maçta forma giymiş, 18,1 sayı, 4,3 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarını tutturmuştu.

Ülkemizde Fenerbahçe Beko forması da giyen Bogdanovic, sarı-lacivertli ekiple Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: TRT Spor