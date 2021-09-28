Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Misli Voleybol programında Ömer Faruk Acun'un sorularını yanıtladı.

Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru olan Misli.com, bu sezon Misli Voleybol programıyla voleybol gündeminin nabzını tutacak.

İlk programın konuğu da Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ oldu. Ömer Faruk Acun'un sorularını yanıtlayan Üstündağ, birbirinden değerli açıklamalarda bulundu.

"HEM ALT YAPIDA HEM ÜST YAPIDA DOLU DOLU VOLEYBOL GÜNLERİ YAŞADIK"

Pandemi şartlarında yoğun bir yaz dönemi geçirdiğimizin altını çizerek sözlerine başlayan Mehmet Akif Üstündağ; "Bu yaz gerçekten hem alt yapıda hem üst yapıda dolu dolu voleybol günleri yaşadık. Alt yapıda U19 Avrupa şampiyonluğu elde ettik. U16 takımımız Avrupa'da final oynadı. U18 takımımız Meksika'da, Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor ve Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek turnuvaya başladık. Oradan da madalya bekliyoruz..." dedi.

Kadınlar A takımın da yoğun bir süreçten geçtiğini anlatan Üstündağ; "Lig bittikten sonra VakıfBank'ın Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda mücadelesi devam ediyordu. O turnuva biter bitmez takım kamp için toplandı. Milletler Ligi'ne gidildi. Kızlarımız 37 günlük lig boyunca sadece 3 gün izin kullanabildiler. Çok yorucu bir maratondu. Hemen arkasından olimpiyatlar geldi. Pandemi dolayısıyla bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gidildi. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası... 3 büyük organizasyon pandemi nedeniyle arka arkaya oynanmak zorunda kaldı..." diyerek sözlerine devam etti.

Olimpiyat Oyunları'nda çok iyi mücadele ettiğimizi söyleyen Üstündağ; "Olimpiyat sırasında bir voleybol rüzgarı esti, herkeste bir voleybol tutkusu başladı. Tokyo sonrası, hemen 3-5 gün ara verdikten sonra takım yeniden kamp için toplandı ve Avrupa Şampiyonası başladı. Burada öyle bir fikstür, öyle bir kura çekimi oldu ki; grup maçlarını Romanya'da oynadık, 16-8 maçları için Bulgaristan'a geçtik, yarı final ve sonrası için Sırbistan'a gittik. 3 ülke değiştirdik. Çok yorucu bir maratondu. Kızlarımızla ve ekiple gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üçüncülük elde ettik, ekranları başında herkesi voleybolla buluşturduk..." dedi.

Erkekler A takımın da maratonundan bahseden Üstündağ; "Golden League'de namağlup şampiyon olduk. Hemen ardından Avrupa Şampiyonası oldu. Şanssız 3-2 biten iki maç kaybettik, onların birini kaybetmeseydik ilk 4'te yer alacaktık. İlk 10 içinde yer aldığımız için 2022 Dünya Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde ettik. Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derece elde edersek Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı da elde edeceğiz. Dünya sıralamasında şu an 13. sıradayız. Hayallerimizden biri de bu. Erkeklerimizin kadınlarımızla paralel ilerlemesi, olimpiyatlara katılması... Takım sporlarında buralarda mücadele etmek çok zor ama bunu başarıyoruz..." şeklinde konuştu.

"212 ÖĞRENCİMİZE KARŞILIKSIZ BURS İMKANI YARATTIK"

Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Mehmet Akif Üstündağ; seçilmesi halinde neler yapacağını, planlarını ve projelerini de anlattı.

"5 yıl önce tek adaydım. Voleybol başkanlık seçimleri tarihinde tek adayla seçime giren bir tek ben oldum. 1 adet yanlış mühürleme dışında oybirliğiyle başkan oldum. Bu camianın evladı olarak yola çıkmıştım, bu camia da bizi evlat olarak kabul etti. Bize güven duydular, biz de 5 yıldır hizmet ediyoruz. 5 yılda neler oldu bakmak lazım, nereden nereye geldik görmek lazım. Camianın da isteğiyle yeniden aday olduğumu açıklamış durumdayım. Bundan sonrası için voleybolumuz nereden nereye gelmeli kısmına kafa yormamız lazım. Mesela fabrika voleybol projemiz pandemiden dolayı 81 ile yayılamadı. 33 olan sayıyı 10-15 tane daha arttırabilirdik. Doğu ve Güneydoğu'da sosyal sorumluluk projelerimiz var. Güzel dönüşler alıyoruz, mutlu oluyoruz. Altyapıya yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin her ilinde öğrencilerimiz var. Ankara'da yurtlarda kalan 212 öğrencimiz var. Düşünün bir velisiniz ve çocuğunuzun hem iyi bir voleybolcu olmasını hem de çok iyi bir eğitim almasını istiyorsunuz... Ve şehir dışından geldiğiniz için de çok iyi imkanlara sahip olmasını istiyorsunuz... Biz bu çocuklarımızın yeme, içme, yatma, barınma, eğitim; tüm imkanlarını sağlayarak çok da iyi birer voleybolcu olmalarını sağlıyoruz. Sponsorlarımızın desteğiyle bu 212 öğrencimize karşılıksız burs imkanı yarattık..." dedi.

VOLEYBOL MERKEZİ MÜJDESİ

Ankara'da yeni bir salon temeli atacaklarını da vurgulayan Üstündağ; "Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. U19 takımımızı ziyaret ettiğinde ne isteğimiz olduğunu sormuştu ve bizim de bir salon talebimiz olmuştu. Hiç beklemeden hemen gerekli talimatları verdi. Şimdi iki salonumuz olacak. Birinin inşaatı hemen başlıyor, bir de voleybol merkezi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah onun da temellerini genel kuruldan sonraki süreçte atacağız..." dedi.

"Şu ana kadar karşıma bir aday çıkmadı ama bence olmalı. Belki bizden bazı işleri daha iyi yapacak, projeleri daha güzel kabul görecek bir aday veya adaylar çıkabilir. Demokratik ortamda saygı duyarım. kim tercih edilirse de yoluna devam eder. Hep birlikte de seçilenin yanında ve arkasında oluruz. Bu şekilde de voleybolu daha iyi yerlere getiririz diye düşünüyorum..." ifadelerini kullandı.

"MİSLİ.COM'UN VOLEYBOLA VERDİĞİ HİZMET VE DESTEK ÇOK BÜYÜK"

Canlı bahsin yeni yeni voleybola girmesinden ve Misli.com'un desteğinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Mehmet Akif Üstündağ; "Misli.com hemen hemen her maçı canlı olarak voleybolseverlere ulaştırıyor. Bu çok büyük bir hizmet, çok büyük bir destek. Misli.com en büyük sponsorlarımızdan biri. Bu durumdan çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Maddi boyutunun dışında takip konusunda da ajandamız genişledi. Voleybola ilgi arttı. İzleyenimiz, takipçimiz çoğaldı. Popülerlik, tanınırlık yüzde yüz arttı..." dedi.

"MİSLİ.COM 3 YIL DAHA SULTANLAR LİGİ'NE SPONSOR OLACAK"

Sponsor desteğinin önemli olduğunun altını da çizen Üstündağ; "Sayın Yıldırım Demirören ile Misli.com sponsorluk anlaşması için ilk kez bir araya geldiğimizde görüşmemiz 15 dakika sürmüştü. Sene sonunda da karşılaştırma yaptığımızda birbirimizden ne kadar memnun olduğumuzu dile getirdik ve hemen 3 yıl daha sözleşmemizi uzattık. Bu kez de 15 değil 10 dakikada anlaştık. Yıldırım Başkan sporun içinden gelen biri, pratiği de seviyor. Sinan Oktay kardeşimizin de çok değerli katkılarıyla hiç tereddüt etmeden anlaştık. Avrupa'nın en önemli ligine sahibiz, bu ligin de isminin Misli.com olması bize ayrı bir gurur veriyor..." şeklinde konuştu.

"Bizle değer ortaklığı yapıp bize değer katan öyle sponsorlara sahibiz ki, sosyal faaliyetleri bizden daha iyi düşünüp voleybola değer katıyorlar. Bu durum da bizi mutlu ediyor..." dedi.

"14 BİNE YAKIN SEYİRCİ BEKLİYORUZ"

Aralık ayında Kadınlar'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı düzenleyeceğimizi belirten Üstündağ; "Basketbol Federasyonu'na teşekkür ederim Ankara Spor Salonu'nu bize tahsis edecekler. Ek destekler ve locaları da kattığımızda 14 bine yakın seyirci alabileceğiz. Hemen bugünden bilet talebi oldu. Sekreterim salonu ve kapasiteyi açıkladığımızda gelen bu yoğun talep karşısında çok şaşırdı. Ev sahibi olup iki takımla katılmanın mücadelesini verdik ve VakıfBank ile Fenerbahçe bizlere temsil edecek. Dünyanın en iyi takımları gelecek, burada mücadele edecek. Bizim en büyük artılarımızdan biri tüm paydaşlarla ortak hareket etmemiz. Herkesle gece gündüz birlikteliğimiz var. 24 saat karşılıklı, voleybol için ne yapabiliriz diye bir araya geliyoruz..." ifadelerini kullandı.

Organizasyon yapma konusunda Türkiye'nin bir marka olduğunu dile getiren Mehmet Akif Üstündağ; "Biz 3 ülke gezdik Avrupa Şampiyonası için, Avrupa Voleybol Federasyon Başkanı 2019'da Türkiye'de yapılan organizasyon gibi bir organizasyonu görmediğini söyledi. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Biz böyle bir milletiz, devletiz. Her zaman birbirimizi destekleyip böyle güzel işlere imza atıyoruz..." dedi.

"ÜLKENİN HER YERİNDE BİZLERE VOLEYBOL İZLETEN MİSLİ.COM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

2021-22 sezonu için de görüşlerini aktaran Üstündağ; "Ben bu yoğun trafikte, pandemi koşullarına dikkat ederek Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi paydaşlarıyla bir araya geldik. Seyirci kapasitemiz yüzde 50 başlayacak, inşallah yüzde 100 olarak tamamlarız dedik. Umarım sağlıklı sıhhatli bir sezon geçirip hemen arkasından Dünya Şampiyonası ve Milletler Ligi organizasyonlarına gideriz. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Avrupa'ya örnek, Türkiye'ye layık bir lig olmasını diliyorum. Karda kışta, ülkenin her yerinde bizlere voleybol izleten Misli.com'a hem teşekkür ediyorum, hem de başarılar diliyorum..." şeklinde konuştu.