Üstündağ: FIVB ile CEV ay sonu açıklama yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanmasını istediklerini ancak diğer seçeneklerin de masada olduğunu söyledi. Başkan Üstündağ, “Voleybolun bir sıkıntısı yok. Nisan ayının 20’sinde CEV ile FIVB’nin açıklaması olacak. Bizim Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi’nde birinci etap bitti. Play-off süreci kaldı. Bu süreç de şampiyonu ilan edecek. Ligde normal sezonun tamamlanmasından dolayı şanslıyız. Süreci takip ediyoruz. Voleybol camiasının, kulüplerin ve sporcuların memnun olacağı, herkesi mutlu edecek ve bu süreci en az hasarla atlatacağımız bir yol haritasının üzerinde çalışıyoruz. A ve B planlarımız var. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bunu da en kısa sürede hayata geçireceğiz.” dedi