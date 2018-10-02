Trabzonspor Kulübü’nün geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden bağımsız denetim şirketine hazırlatmış olduğu raporu açıklamasıyla, bir önceki dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi üzerlerine düşen rakamı bir önceki yönetim kurulu olarak üstlendiklerini duyurmasının ardından gözler bu rakamın nasıl tahsil edileceğine çevrilmişti.

Trabzonspor Kulübü'nü 44. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunda yer alan bildirimde, bir önceki yönetim kurulunda yer alan Muharrem Usta, Gençağa Meriç ve Çoşkun Bülbül'ün toplam 46 milyon 90 bin TL alacağı bulunuyor. Söz konusu alacağın 41 milyon 740 TL'si Muharrem Usta'ya, 2 milyon 770 bin TL'si Çoşkun Bülbül'e ve 1 milyon 580 bin TL'si ise Gençağa Meriç'e ait. Muharrem Usta'nın, "36 milyon TL'yi yönetim kurulu olarak üstleniyoruz" açıklamasıyla bu rakam bir önceki yönetim kurulunda yer alan isimlerin alacaklarından tahsil edilecek.

İş 36 milyon TL'yi mahsup etmekle bitmeyecek

Muharrem Usta'nın üstlendiği 36 milyon TL, Ersun Yanal, Özer Hurmacı, Aykut Demir ve Mehmet Ekici fesihlerini ve sözleşmelerini kapsıyor. Diğer taraftan Trabzon Basketbol Derneği’ne gönderilen 9 milyon 38 bin 508,92 TL ve 275 bin 400 Dolar (1 milyon 661 bin TL) kur farkından kaynaklanan 3 milyon 242 bin 591 TL’lik zararın yanı sıra ortaya çıkan faizler de kulüpten alacağı olanlardan mahsup edilecek. Bu konuda herhangi bir gelişme olmaması veya bordo-mavili kulübün bu rakamları tahsil edememesi halinde ise daha önce açıklandığı üzere mahkeme yolunu tercih edebilecek.