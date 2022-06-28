HASTANEDEN AÇIKLAMA

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın yüzlerce filmde rol aldı.

PERŞEMBE GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÇOK ACI KAYBIMIZ

Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır’ ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz’ in sevgili babaları Deniz ve Aslı’nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp’ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk Sanat Dünyasının Duayeni kıymetlimiz CÜNEYT ARKIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur..

Hürriyet