Usta muhabirler Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe müthiş derbide karşı karşıya gelecekler.

İki takımı yakından takip eden usta muhabirler, zorlu karşılaşmayı değerlendirdiler.

Galatasaray muhabirleri ne diyor?

Terim’in takımı kazanmak zorunda (Metin Karabaş - Fanatik)

Galatasaray derbiye favori olarak çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar her ne kadar istikrarlı bir profil çizmese de seyirci desteği ile farklı bir görüntüde olacaktır. Malatya beraberliği ile morali bozulan Fatih Terim’in takımı bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Aksi halde ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır.

Gollü ve zevkli bir derbi olacak (Ali Naci Küçük - Hürriyet)

Galatasaray, her ne kadar geçen yılın şampiyonu olsa da henüz ritmini, temposunu bulamadı. Çünkü yıldızları Falcao, Lemina ve Feghouli hazır gelmedi. Şu ana kadar keyif veren bir Galatasaray takımı izleyemedik! Fenerbahçe ise tam tersi, sezona en iyi girişi yapan ve Gustavo - Emre - Kruse - Tolga’dan oluşan orta sahası ile derbide de iddialı konumda... Galatasaray elbette 5 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyecek. Gollü ve bu kez son yılların aksine seyir zevki yüksek bir derbi bekliyorum. Skoru ve derbinin kaderini ise bana göre savunma oyuncuları netleştirecek. Çünkü hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın zayıf karnı stoper ikilileri... Defans hattı daha az hata yapan taraf derbiyi kazanır.

Terim'in yokluğu büyük dezavantaj (Cumhur Önder Aslan - Cumhuriyet)

Galatasaray, henüz ligin 6. haftası olmasına rağmen sezonun kırılma maçına çıkacak. Çünkü yeni transferleriyle oyun formatı değişen Sarı-Kırmızılılar, bu kadronun futbol kalitesinin neler yapabileceğini derbide gösterebilmek için önemli bir fırsata sahip. İki takımın savunması, özellikle de stoper hattı beklentilerin çok gerisinde. Ancak orta sahaların performansı, derbide belirleyici olacaktır. Fatih Terim’in cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayacak olması Galatasaray’ın büyük dezavantajı.

İki tarafta da sıkıntı aynı (Mesut Yıldırım - Sözcü)

Takımların son durumuna bakarsak Sarı-Kırmızılılar bir adım önde. Son haftalardaki performans artışı taraftar desteğiyle birleşince avantaj Galatasaray’da olacaktır. İki tarafta da sıkıntı aynı: Savunma hattı. Kalecilerin formda olması bir nebze bu dezavantajı kapatabilir. Bol gollü ve seyir zevki yüksek müsabakada Emre-Nzonzi, Kruse- Belhanda, Falcao-Muriç, Altay-Muslera ikilisinin ortaya ne koyacağı çok önemli. Kadro derinliği Terim’in elini güçlendiriyor. Yeni Malatya müsabakasında bunun örneğini gördük. Formda olmayan oyuncunun yerine daha iyisini sokabiliyor. Terim’in öğrencileri, oyunu rakip kaleye yıkmayı başarırsa rakibinin en zayıf noktasına karşı avantaj sağlayacaktır.

Fenerbahçe muhabirleri ne diyor?

Yanal'ın en büyük sınavı (Yusuf Dursun - Fanatik)

“Şampiyon olacağız. Başka yolu yok” diye sezon başından bu yana açıklamalar yapan Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisine nasıl bir kadro süreceğini, hangi strateji ile oynatacağını hep birlikte göreceğiz. İlk ciddi sınavında Alanyaspor’a 3-1 yenilen Sarı-Lacivertli ekip ezeli rakibinin önüne sakat Rodrigues ve Moses’ten yoksun çıkacak. Hasan Ali ve Isla’nın takıma yeni dönmesi, Emre’nin ağrılarının sürmesi tecrübeli hocayı bir hayli zorlayacak. Ayrıca 50 bin kişilik rakip taraftar grubunun baskısı da buna eklenecek. Ancak Fenerbahçe’nin de geçen sezonki Fenerbahçe olmadığı bir gerçek.

Son 15 dakikada fırtına kopabilir (Fatih Saboviç - Hürriyet)

Ortamın erkenden gerildiği bir derbi olmazsa; gerek Galatasaray gerekse Fenerbahçe’deki tecrübeli ve usta isimlerin varlığı sayesinde keyifli, tempolu bir futbol bekliyorum. İki takım arasındaki son 4 derbi de berabere bitti. Son 10 derbide ise toplam 13 gol atıldı. Her iki takımın da birbirlerini uzun uzadıya tartacağını tahmin ediyorum. Galatasaray, ilk 5 haftada yediği 6 golün 5’ini 75-90+ aralığında kalesinde gördü, 2 gol atabildi. Fenerbahçe ise aynı dakika aralığında 3 kez ağları sarsıp, kalesini gole kapatmayı başardı. Yani fırtına; son 15 dakikada kopabilir! Adına ve büyüklüğüne yakışan bir karşılaşma oynanması dileğiyle...

Kilit dörtlü kaderi belirler (Senad Ok - Milliyet)

Ersun Yanal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf Samadıra’nın havasını ortaya koyuyor. Volkan Demirel’in derbi öncesi Comolli dahil tüm teknik ekibi toplayıp yemeğe çıkarması motivasyon ve kenetlenmeyi gösteriyor. Teknik açıdan bakıldığında çok eksik olsa da Sarı-Lacivertliler bunu avantaja çevirmiş gözüküyor. Orta saha özellikli Ozan ve Jailson bu yeteneklerini savunmada gösteriyor. Jailson’un geriden oyun kurması büyük avantaj. Ankaragücü maçında yokluğu hissedildi. Gustavo bu sayede geriye gelmeyecek. Ayrıca bu ikilinin önünde Emre ve Kruse de oynayacak. Bu da omurgadaki dört ismin pas trafiği yapması anlamına geliyor. Jailson, Gustavo, Emre ve Kruse dörtlüsü maçın kaderini belirleyecek.

Fenerbahçe bir adım önde (Volkan Demir - Sabah)

Galatasaray’ın kağıt üzerindeki taraftar avantajı, iki takım arasındaki gerilim nedeniyle dezavantaja dönüşebilir. Fenerbahçe, derbilerde tarihinin en kötü sezonunda dahi kaybetmedi. Şimdi Muriç-Kruse gibi ligin en değerli ikilisine sahipler. Fenerbahçe’nin savunmasında, Galatasaray’ın ise hemen her bölgesinde sıkıntıları bulunuyor. Sarı-Lacivertliler’i galibiyete daha yakın görüyorum. Skor tahminim: 1-2...