Katar’daki organizasyonda ödülleri Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo takdim etti. Organizasyonda öne çıkan isimse, kupanın açılış günü 88 yaşına basan Enrique Macaya oldu... Arjantinli bir radyo spikeri olan Macaya ilki 1958 olmak üzere üst üste 17 kez Dünya Kupası’nı takip ederek rekorun sahibi oldu.

"ÇEKOSLOVAKYA’YI DUYMAMIŞTIK"

Burada anılarını aktaran Macaya şunları aktardı: “1958’de İsveç’e DC-7 ile uçmuştuk. Yakıt için neredeyse her yerde durduk, sayısını unuttum. Sonra tren, otobüs ve feribot yolculuklarıyla İsveç’e vardık. Varışımız bir mucizeydi. Arjantin politik nedenlerle önceki 3 kupaya katılmamıştı. Copa America’da büyük üstünlük sağlamıştık ve açıkçası dünyanın en iyi takımı olduğumuzu düşünüyorduk ancak Rüya çabuk sona erdi. Grupta Çekoslovakya bize 6 gol attı. Buna inanamamıştım, hayatımızda duymadığımız bir takım bize nasıl 6 gol atardı? Üç yıl önce sigarayı bırakmıştım, bu yenilgi sonrası tekrar başladım.”