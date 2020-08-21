Üst Düzey Gelişim Semineri online olarak gerçekleştirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), antrenörlere yönelik çevrim içi düzenlediği Üst Düzey Gelişim Semineri’nin ilki yapıldı.

TVF’den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 voleybol sezonu öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile Tüm Voleybol Antrenörleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Üst Düzey Gelişim Semineri’nin ilki, koronavirüs pandemisi sebebiyle on-line gerçekleştirildi.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı başantrenörü Arthur Glenn Hoag’un "Üst Düzey Voleybolda Taktik" başlığıyla sunum yaptığı seminere Sultanlar, Efeler ve 1. Lig (kadın-erkek) takımlarının başantrenörler ile yardımcı antrenörleri katıldı.