Üsküdar’da Akıl Oyunları Turnuvası Zamanı

Üsküdar’da, Doğa Koleji Üsküdar şubesi ve Zeka Atölyesi Üsküdar işbirliğiyle akıl oyunları turnuvası düzenleniyor. Okul öncesi (4-6 yaş) ve ilkokul (6-10 yaş) olmak üzere iki ayrı grup kendi yaş gruplarında yarışacaklar. Geleneksel hale getirilecek bu turnuvanın bu seneki konsepti görsel dikkat oyunları olacak. Okul öncesi grubu “halli galli çocuk” oyunuyla yarışırken ilkokul grubu “görsel beceri küpleri” oyununda yarışacaklar.

Bu turnuvayla çocukları; sosyalleşmesi,yarışma kültürü kazanması, yeni arkadaşlar edinmesi, dikkat çalışmaları yapmaları, kazanma ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul etmesi gibi kazanımlar elde etmeleri hedefleniyor. 22 Haziran Cumartesi günü saat 10:00-12:30’da okul öncesi grubuyla başlayacak etkinlikler, 13:00-15:30 arasında ilkokul grubuyla devam edecek.

Katılım ücretsiz olup turnuvada başarılı olacak öğrenciler sürpriz hediyeler kazanabilecekler. Turnuvaya katılmak isteyenler,kayıt için Zeka Atölyesi Üsküdar’ı arayabilirler.