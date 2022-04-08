Fenerbahçe Safiport, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen EuroLeague Women Final Four organizasyonda finale yükselebilmek için Çekya ekibi, USK Prag ile karşı karşıya gelecek.

USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçının galibi finalde, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 74-69'luk skorla yenen Macaristan takımı Sopron Basket ile karşılaşacak.

USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 20.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Final Four yolculuğu

Fenerbahçe Safiport, EuroLeague'de bu sezon ki macerasına B Grubu’ndan başladı. 14 hafta süren grup aşamasında 11 galibiyet elde eden sarı lacivertli ekip, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe Safiport, çeyrek finalde Letonya temsilcisi TTT Riga ile eşleşti. Sarı lacivertliler, rakibini 77-56 ve 88-65'lik skorlar ve 2-0'lık seriyle geçerek adını Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Safiport, kulüp tarihinde sekizinci kez Final Four'da mücadele ediyor. Fenerbahçe Safiport, organizasyonda daha önce üç kez final oynarken, iki kez üçüncü, iki kez de dördüncü olmuştu.

USK Prag hakkında

Fenerbahçe Safiport'un rakibi USK Prag, A Grubu’nda çıktığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet aldı. Çekya ekibi, Rusya ekiplerinin turnuvadan ihraç edilmesinin sonrasında grubunu ikinci sırada bitirdi. USK Prag, çeyrek finalde İtalya'nın Famila Schio takımını 2-1'lik seriyle geçti ve son dörde kaldı. Başantrenörlüğünü Natalia Hejkova'nın yaptığı USK Prag, EuroLeague'de 2014-2015 sezonunda şampiyon olurken, iki kez üçüncü iki kez de dördüncü oldu. Fenerbahçe Safiport, bu maçla birlikte USK Prag'la tarihinde dokuzuncu kez karşılaşacak. Sarı-Lacivertkli ekip, Çekya ekibiyle daha önce oynadığı sekiz maçın beşinden galip ayrılmayı başarmıştı.