USK Prag - Fenerbahçe maç sonucu: 76-54

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag’a deplasmanda 76-54 yenildi.
Başkent Prag’daki Kralovka Arena’da oynanan maçın ilk periyodunu 24-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 41-27 önde gitti.
Çekya temsilcisi, üçüncü çeyreğini de 64-36 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-54 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
Seride ikinci maç 8 Mart Cuma günü Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart’ta Kralovka Arena’da yapılacak.