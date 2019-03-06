USK Prag - Fenerbahçe maç sonucu: 76-54

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag’a deplasmanda 76-54 yenildi.

06 Mart 2019, Çarşamba 01:40
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USK Prag - Fenerbahçe maç sonucu: 76-54

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag’a deplasmanda 76-54 yenildi.

Başkent Prag’daki Kralovka Arena’da oynanan maçın ilk periyodunu 24-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 41-27 önde gitti.

Çekya temsilcisi, üçüncü çeyreğini de 64-36 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-54 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 8 Mart Cuma günü Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart’ta Kralovka Arena’da yapılacak.

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