UŞAK, (DHA)

Uşak'ta farklı şehirlerden gelen drift tutkunlarının katılımıyla 3'üncü Drift Festivali düzenlendi.

Festival, Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla organize edildi. Drift pilotları, parkuru tozu dumana katarken izleyicilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen festivale sıcak havaya rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda Türkiye ve Avrupa Süper Moto Şampiyonu Asrın Rodi Pak motoruyla şov yaptı. Etkinlikte drift aracına binen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, drift pilotunun yanında pistte tur attı.

Vatandaşların festivale gösterdiği ilgi için mutlu olduğunu belirten Uşak Belediye Başkanı Çakın, "Uşak Belediyesi olarak Uşak'ta böyle güzel bir piste sahip olmanın büyük keyfini yaşıyoruz. Bu gösteri Uşaklı hemşehirlilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından ilgiyle izleniyor ve bu durum bizi mutlu ediyor. Araçlarla gösterilerin bütün güvenlik kuralları düşünülerek, dikkatli bir şekilde bu gibi güvenli alanlarda yapılması son derece önemli. Şehrimizin sokaklarında tehlikeli bir şekilde bu gibi aktiviteler yapmak yerine belediyemizin sahası gençlerimizin hizmetinde" açıklamasını yaptı.

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