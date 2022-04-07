

UŞAK, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenen Uşakspor düşme potasından uzaklaştı. Üç maç sonra galibiyeti hatırlayan Ege ekibinde Teknik Direktör Ümit Karan ilk 3 puan sevincini yaşadı. Zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndüklerini ifade eden Ümit Karan, "İki haftada 4 puan alarak düşme potasıyla aramızı açtık. Bizim için çok kritik bir maçtı. Kalan 6 maçımızı da kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Uşakspor bu hafta evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.