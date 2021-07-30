UŞAK, (DHA)

TFF 2'nci Lig'de yaz döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Uşakspor, Manisa Futbol Kulübü'nden ayrılan Tayyib Kanarya'yı renklerine bağladı. Geçen sezon ligde şampiyon olan Manisa FK'da 18 maçta 2, ikinci yarıda kiralık gittiği 68 Aksaray Belediyespor'da ise 16 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki forvet, kırmızı-siyahlı ekibe 3 yıllık imza attı. Tayyib, kariyerinde Pazarspor, Kayseri Erciyesspor, Kastamonuspor, Bayrampaşa, Bayburt Özel İdarespor ve Bandırmaspor formalarını da giydi.

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