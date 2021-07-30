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Uşakspor'un son transferi Tayyib

Uşakspor'un son transferi Tayyib

30 Temmuz 2021, Cuma 15:15 Son Güncelleme:
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Uşakspor'un son transferi Tayyib

UŞAK, (DHA)

TFF 2'nci Lig'de yaz döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Uşakspor, Manisa Futbol Kulübü'nden ayrılan Tayyib Kanarya'yı renklerine bağladı. Geçen sezon ligde şampiyon olan Manisa FK'da 18 maçta 2, ikinci yarıda kiralık gittiği 68 Aksaray Belediyespor'da ise 16 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki forvet, kırmızı-siyahlı ekibe 3 yıllık imza attı. Tayyib, kariyerinde Pazarspor, Kayseri Erciyesspor, Kastamonuspor, Bayrampaşa, Bayburt Özel İdarespor ve Bandırmaspor formalarını da giydi.

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