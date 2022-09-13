Uşak 1 Eylül Stadı'nda Eren Gökmen'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Sezon başında yenilediği kadrosuyla dibe demir atan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Bülent Akın yönetimindeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeye çalışacak.

DUALAR NECMETTİN İÇİN

Uşakspor'un U19 takımında forma giyen Necmettin Kemer trafik kazası geçirdi. Uşak ile Eşme arasındaki karayolunda gece saatlerinde halası Arzu Sağır'la birlikte yol aldıkları araç bozulduğu için ittikleri öğrenilen Necmettin ve halasına arkadan gelen bir ticari aracın çarptığı bildirildi. Ağır yaralanıp hayati tehlikesi bulunan genç futbolcunun yoğum bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

DHA