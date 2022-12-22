TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 5 mağlubiyetle ilk yarıyı düşme hattında tamamlamasına rağmen bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takım arasına adını yazdıran Uşakspor, organizasyona 5'inci turda veda etti. Kupada daha önceki turlarda Malatya Arguvanspor, Gümüşhane Sportif ve 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u elemeyi başaran Uşakspor'un macerası Süper Lig temsilcisi Vavacars Fatih Karagümrük önünde son buldu.

Teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'nun yaptığı rakibi önünde özellikle 1-0 yenik tamamladığı ilk yarıda başa baş bir oyun sergileyip gol pozisyonlarından yararlanamayan, bir topu da direkten dönen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıda 3-0'lık yenilgiye razı oldu. (DHA)