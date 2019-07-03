TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, 2015-16 sezonundan bu yana kulübün isim sponsoru olan Utaş'la yaptığı anlaşmayı sona erdirdi. Kırmızı-siyahlı kulübün yeni sezon öncesi isim sponsorluğu konusunda arayışta olduğu öğrenildi.

Yönetimden yapılan açıklamada, "Uşakspor'u en iyi yerlere getirecek takımı kurma gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin ve takımımızın içinde bulunduğu durum ortadadır. Bu durumu en iyi şekilde yöneterek, Uşakspor taraftarlarına en iyi mücadelemizi izletmek istiyoruz. Herkesin Uşakspor'a desteğini maksimum düzeyde göstereceği bu sezonu, 'Vefa' sezonu olarak adlandırıyoruz" ifadelerine yer verildi.