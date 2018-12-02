2017 Mayıs ayında UTAŞ Uşakspor’un başına teknik direktör olarak getirilen Hakan Şapçı bugün alınan Samsunspor mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti.

Karşılaşma sonrası istifa dilekçesini kulüp yönetimine sunan Şapçı’nın durumu değerlendirildi ve istifası kabul edildi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “3. Lig şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan hocamız ve ekibine bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.