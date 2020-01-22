Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı.

22 Ocak 2020, Çarşamba 18:20 Son Güncelleme:
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Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı. 29 yaşındaki forvet sezon başında transfer olduğu Uşak'ta 12 maçta 1 gol atmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, ara transfer döneminde daha önce Ali Say, Tuğrul, Oğuzhan ve Mete'yle de yollarını ayırmıştı.

Uşakspor'da bu hafta Ergene Velimeşespor maçında kurtardıkları penaltılarla spor gündeminin ilk sıralarına oturan kaleci Ersin ve Levent'in yanı sıra Abdullah, cezaları nedeniyle görev yapamayacak.

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