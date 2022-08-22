TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor'da kulübün Galatasaray 'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'e devir süreci resmen gerçekleşti. Aküzüm yönetiminde teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ı getirip transferi büyük ölçüde tamamlayan kulübün adı Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak değişti. Devir sürecinin tamamlanmasıyla açıklama yayınlayan Eski Başkan Hikmet Kahraman, "Üç sezon önce zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken başlayıp büyük bir gururla, şerefle yapamaya çalıştığımız şanlı Uşakspor'umuzun başkanlığından bugün itibari ile resmen ayrılmış bulunuyorum. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde samimi ve gayretli bir şekilde, imkanların el verdiği ölçüde ve elimizden geldiğince yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla birlikte şanlı takımımıza hizmet etmeye çalıştık. Uşakspor'umuzun en iyi şekilde temsil edilmesi, sahada mücadelenin en güçlü haliyle sürdürülmesi adına kulüp başkanlığı görevini büyük bir hassasiyetle yürüttük" dedi.

"Bildiğiniz üzere takımımızda devir ile ilgili devam eden bir süreç vardı" diyen Kahraman, "Devir işlemi artık tamamlandı ve takımımız bundan sonraki süreçte Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak çalışmalarını sürdürecek. Yapılan devrin ve önümüzdeki sürecin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, takımımıza başarılar diliyorum. Özellikle belirtmek istiyorum ki her zaman bizler de elimizden geldiğince Uşakspor'umuzun yanında ve destekçisi olamaya devam edeceğiz. Sadece görev vesilesi ile değil, çocukluğumuzdan bu yana sevgi beslediğimiz Uşakspor’un başında kim olursa olsun; kırmızı siyahın daima Uşaklının ortak paydası olacağını biliyoruz. Ruhunu iyi bildiğimiz, öz değerlerine daima saygı duyup sahip çıktığımız Uşakspor'da şüphesiz ki bundan sonra da aynı heyecan kendisini gösterecek, camiamız her geçen gün büyüyerek güçlenecektir. Takımımıza zaferlerle dolu, birliğin sembolu olacak bir gelecek diliyorum" açıklamasını yaptı.

ALTYAPI UŞAK BELEDİYESİ'NDE

Hikmet Kahraman, devir süreci tamamlanan Uşakspor'da kulübün altyapısının ise Uşak Belediyesi'nin kontrolünde olacağını söyledi. Kahraman, "Özellikle Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın'ın isteğiyle bu şehrin gençlerini bırakmıyoruz. Takımımızın altyapısına özel bir protokol ile Uşak Belediyesi'nde devam edeceğiz. Uşak'ın gençleri ile yeni başarılar, yeni şampiyonluklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)