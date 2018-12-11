Uşakspor'da Bahri Kaya dönemi

Geçen hafta teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor, Bahri Kaya'yı takımın başına getirdi.

11 Aralık 2018, Salı 18:23
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Uşakspor'da Bahri Kaya dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta aldığı kötü sonuçlarından ardından geçen hafta teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor, Bahri Kaya'yı takımın başına getirdi. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Bahri Kaya kariyerinde daha önce Küçükköyspor, Zeytinburnu, Giresunspor, Ağrıspor, Gaziosmanpaşa, Yozgatspor, Adanaspor, Kocaelispor, Turanspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Gebzespor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Sarıyer gibi takımlarda görev yaptı.

Son haftalarda büyük düşüş yaşayan Utaş Uşakspor, devrenin son maçı öncesi play-off hattının 8 puan gerisinde, 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

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