MENÜ

Uşakspor'da bahar havası

Recep Yazıcı yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor, 2-0'lık Fethiyespor zaferiyle 13 puana ulaştı ve bu sezon ilk kez ateş hattından sıyrıldı.

14 Kasım 2022, Pazartesi 18:14 Son Güncelleme:
- A +
Uşakspor'da bahar havası

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başında haftalarca dibe demir atan Uşakspor, son maçlardaki müthiş performansıyla düşme hattından çıktı. Teknik direktör Recep Yazıcı yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşak, deplasmandaki 2-0'lık Fethiyespor zaferiyle 13 puana ulaşıp bu sezon ilk kez ateş hattından sıyrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 tur birden geçerek yoluna devam eden, hafta içinde Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u deplasmanda eleyen Uşakspor'da sezon başındaki matem havası Recep Yazıcı'yla yerini bahara bıraktı. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...