TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başında haftalarca dibe demir atan Uşakspor, son maçlardaki müthiş performansıyla düşme hattından çıktı. Teknik direktör Recep Yazıcı yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşak, deplasmandaki 2-0'lık Fethiyespor zaferiyle 13 puana ulaşıp bu sezon ilk kez ateş hattından sıyrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 tur birden geçerek yoluna devam eden, hafta içinde Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u deplasmanda eleyen Uşakspor'da sezon başındaki matem havası Recep Yazıcı'yla yerini bahara bıraktı. (DHA)