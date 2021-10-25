Uşakspor, üst sıralar için ümitlendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 yenen Uşakspor 10 puana ulaşıp üst sıralar için ümitlendi. Bu sezon 3'üncü galibiyetini alan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Serkan Afacan'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Veli Özdemir, "Çok kritik bir galibiyete imza attık. Artık seri yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Takımı tebrik ediyorum. Her maç daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak Uşakspor, ligde gelecek hafta evinde Pendikspor'la oynayacak. (DHA)