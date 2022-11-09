TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise durdurulamıyor. Kupada daha önce Malatya Arguvanspor ve Gümüşhanespor'u eleyen kırmızı-siyahlı ekip, Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u da deplasmanda İbrahim Demir'in tek golüyle yenerek adını 5'inci Tur'a yazdırdı.

Kupada 3 tur birden geçen, ligde de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor, bu moralle pazar günü deplasmanda Fethiyespor'u da yenerek bu sezon ilk kez düşme hattından çıkmayı hedefliyor.