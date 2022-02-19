Uşakspor - Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 2-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 2-1 yenip Play-Off yolunda umutlanan Uşakspor, evinde Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Uşakspor 8'inci dakikada Enes'in golüyle öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip 19'uncu dakikada Yasin'in ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Konuk Tarsus İdman Yurdu 45'inci dakikada Artun'un golüyle umutlandı ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu'nda 62'nci dakikada sahneye çıkan Artun kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Uşakspor bu sonuçla 30 puana yükseldi, Tarsus ekibi de puanını 25 yaptı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Vedat Demir (xx), Emrah Akkaya (xx)

UŞAKSPOR: Umut (xx)- Mete (xx), Berkay Samancı (xx) (Dk. 56 Şamil x), Yasin (xxx), İbrahim (xx), Enes (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 84 Alperen), Berkay Özer (xx) (Dk. 56 Emre Can x), Hakan Aslantaş (xx), Resul (xx), Noyan (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xx) - Uğur (xxx), Abdussamed (xx), Niyazi (xx), Artun (xxx) (Dk. 90+4 Uygar), Hakan Demir (xx), Alperen (xx) (Dk. 88 Eren), Yılmaz (x) (Dk. 46 Sinan x), Gökhan (xxx), Volkan (xx), Sefa (xxx)

GOLLER: Dk. 8 Enes, Dk. 19 Yasin (Uşakspor), Dk. 45, Dk. 62 Artun (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Enes, Berkay Samancı, Berkay Özer, Mete (Uşakspor), Volkan, Uğur (Tarsus İdman Yurdu)

DHA