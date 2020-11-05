Uşakspor-Şile Yıldızspor maç sonucu: 6-0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Uşakspor, iç sahada Şile Yıldızspor'u 6-0 mağlup ederek tur atladı. Ev sahibi ekipte Noyan, hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynarken, kırmızı-siyahlıların diğer gollerini Mehmet (2) ve Uğur kaydetti.

Maçta Uşaksporlu futbolcular İzmir'de yaşanan deprem felaketindeki depremzedeleri de unutmadı. Kırmızı-siyahlılar gollerden sonra günler sonra enkaz altından çıkarılıp Türkiye'ye umut olan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in arama kurtarma görevlisinin parmağını tutma hareketini yaparak destek mesajı verdi.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Levent Balcı (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx), Denizcan Şahin (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) (Dk. 76 İbrahim Bağcı xx) - Levent (xx), Berkay (xx), Berat (xx), İbrahim Şirin (xx), Resul (xx), Uğur (xxx) (Dk. 76 Alperen xx), Mehmet (xxx), Noyan (xxxx), Abdullah (xx), Selim (xx) (Dk. 71 Muhammed xx)

ŞİLE YILDIZSPOR: Ömer (x) - Cömert (x), Bartu (x) (Dk. 46 Mehmet x), Ozan (x), Arda (x), Emir (x) (Dk. 56 Emre x), Onur (x) (Dk. 75 Ahmet Hasan x), Ali (x) (Dk. 46 Eşref x), Furkan (x) (Dk. 56 Adem x), Tahsin (x), Kerem Can (x)

GOLLER: Dk. 10, Dk. 61 ve Dk. 90 Noyan, Dk. 12 ve Dk. 15 Mehmet, Dk. 23 Uğur (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Arda, Onur, Adem (Şile Yıldızspor)