Uşakspor, Samet Cantürk'ü transfer etti

TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Uşakspor, Vanspor Futbol Kulübü'nde forma giyen stoper Samet Cantürk'ün transferini resmen bitirdi.

07 Ağustos 2020, Cuma 19:31 Son Güncelleme:
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Uşakspor, Samet Cantürk'ü transfer etti

TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Uşakspor transferde atağa kalktı. Ege ekibi geçen sezon Vanspor Futbol Kulübü'nde forma giyen stoper Samet Cantürk'ün transferini resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Vanspor FK'da tamamlayan, son 4 sezonda 3 şampiyonluğu bulunan tecrübeli stoper Samet Cantürk'ün transferini Uşakspor ailesine saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz. Hoşgeldin Samet Cantürk, birlikte nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuk yaşamına Adıyamanspor'da başlayan 31 yaşındaki oyuncu Batman Petrolspor, Göztepe , Keçiörengücü, Afjet Afyonspor, Yeni Çorumspor ve Vanspor'da top koşturdu.

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