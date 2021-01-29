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Uşakspor, Play-Off barajının dışında kaldı

Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı, Play-Off barajının dışında kaldı.

29 Ocak 2021, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
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Uşakspor, Play-Off barajının dışında kaldı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Maçta 3 kez öne geçmesine rağmen 1 puana razı olan Ege ekibi 5'inci sıradan 6'ncılığa gerileyip Play-Off barajının dışında kaldı.

Teknik Direktör Hasan Şimşir, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak avantajı koruyamadıklarını söyledi. Şimşir, "Ben takımıma inanıyorum. Yaşadığımız bu kaybı telafi edecek gücümüz var" dedi. Uşakspor gelecek hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a misafir olacak.

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