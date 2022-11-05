Uşakspor-Pazarspor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanarak moral bulan Uşakspor, 13'üncü haftada evinde son sıradaki Pazarspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 27'nci dakikada İlhan'ın golüyle öne geçerken, bu gole Uşakspor 86'ncı dakikada İbrahim'le yanıt verdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip 10 puana ulaşıp düşme hattından kurtulamazken, Karadeniz temsilcisi ise 6 puana yükseldi.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Sinan Bilen, Çağrı Yıldırım

UŞAKSPOR: Vedat - Erhan, Onur, Doğan, Mehmet, Şamil (Dk. 77 Sefer), Resul, Murad Han (Dk. 90 Ömer Faruk), Onurcan, Ahmet Hakan (Dk. 77 İbrahim), Muzaffer

PAZARSPOR: Yasin - Metin, Onur, Mehmet Cansın, Oğulcan Enes (Dk. 79 Güvenç), Yağız Rüştü (Dk. 90 Eyüp Ensar), Maksut, İlhan (Dk. 90 Özgür), Sercan (Dk. 79 Ahmet), Önder, İsmail (Dk. 90 Hakan)

GOLLER: Dk. 27 İlhan (Pazarspor), Dk. 86 İbrahim (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Resul, Doğan, Onur (Uşakspor) - Özgür, Yağız, Yasin (Pazarspor)