UŞAK, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, tecrübeli sol kanat Mehmet Boztepe ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da tamamlayan 33 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Boztepe ile 1 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi. Mönchengladbach ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giyen gurbetçi futbolcu Türkiye'de Adanaspor, Bandırmaspor, Balıkesirspor, Menemenspor kulüplerinde oynadı. Mehmet Boztepe, Bandırmaspor'la 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşarken, geçen sezon Sakaryspor'da aynı ligde final kaybetme üzüntüsüne ortak oldu.

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