Uşakspor-Karacabey Belediyespor maç sonucu: 0-3

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 2’nci hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde Teco Karacabey Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 41’inci dakikada Bekir Can, 74’üncü dakikada Ömer, 90’ıncı dakikada Fatih Aktay attı. Bu sonuçla Uşakspor puanla tanışamazken, Karacabey ekibi 4 puana ulaştı.
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Alper Oran, Abdülhamit Söyler, Buğur Han Güler
UŞAKSPOR: İbrahim Bağcı – Doğan (Dk. 57 Cenk), Muzaffer (Dk. 64 Azat), Onurcan, Murad Han (Dk. 84 Sefer), Murat Şenel, İbrahim Demir (Dk. 46 Yavuz), Mehmet, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 46 Ahmet), Resul
TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel – Caner, Tugay (Dk. 64 Ömer), Bekir Can (Dk. 64 Abdullah), Kadir, Uğur Mustafa (Dk. 80 Fatih Aktay), Mustafa Diler (Dk. 80 Vedat), Onur, Ulaş, Sadık Arda, Devrim (Dk. 74 Ahmet)
GOLLER: Dk. 41 Bekir Can, Dk. 74 Ömer, Dk. 90 Fatih Aktay (Karacabey)
SARI KARTLAR: Murad Han (Uşakspor) - Bekir Can, Abdullah, Caner (Karacabey)