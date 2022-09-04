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Uşakspor-Karacabey Belediyespor maç sonucu: 0-3

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 2’nci hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde Teco Karacabey Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

04 Eylül 2022, Pazar 19:09 Son Güncelleme:
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Uşakspor-Karacabey Belediyespor maç sonucu: 0-3

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 2’nci hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde Teco Karacabey Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 41’inci dakikada Bekir Can, 74’üncü dakikada Ömer, 90’ıncı dakikada Fatih Aktay attı. Bu sonuçla Uşakspor puanla tanışamazken, Karacabey ekibi 4 puana ulaştı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Alper Oran, Abdülhamit Söyler, Buğur Han Güler

UŞAKSPOR: İbrahim Bağcı – Doğan (Dk. 57 Cenk), Muzaffer (Dk. 64 Azat), Onurcan, Murad Han (Dk. 84 Sefer), Murat Şenel, İbrahim Demir (Dk. 46 Yavuz), Mehmet, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 46 Ahmet), Resul

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel – Caner, Tugay (Dk. 64 Ömer), Bekir Can (Dk. 64 Abdullah), Kadir, Uğur Mustafa (Dk. 80 Fatih Aktay), Mustafa Diler (Dk. 80 Vedat), Onur, Ulaş, Sadık Arda, Devrim (Dk. 74 Ahmet)

GOLLER: Dk. 41 Bekir Can, Dk. 74 Ömer, Dk. 90 Fatih Aktay (Karacabey)

SARI KARTLAR: Murad Han (Uşakspor) - Bekir Can, Abdullah, Caner (Karacabey)

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