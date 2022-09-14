Uşakspor-GMG Kastamonuspor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde uzatmada yediği golle GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muzaffer, konuk takımın golünü ise 90+4'üncü dakikada Ergin Keleş kaydetti. Bu sonuçla galibiyet elde edemeyen iki takım da 2 puana ulaştı.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep Güneş

UŞAKSPOR: Vedat - Murat, Onur, Sefa, Mehmet (Dk. 89 İbrahim Demir), Şamil, Resul, Murad Han (Dk. 75 Ömer Faruk), Onurcan (Dk. 59 Sefer), Yavuz (Dk. 46 Ahmet), Muzaffer

GMG KASTAMONUSPOR: Eray - Mustafa Alptekin (Dk. 59 Efe), Abdulaziz, Berkay (Dk. 46 Ayhan), Ergin Keleş, Erman, Faruk, Kemal Can (Dk. 11 Mehmet), Ramazan Işık (Dk. 76 Kadir), Hakan, Ramazan Keskin (Dk. 76 Ömer Faruk)

GOLLER: Dk. 3 Muzaffer (Uşakspor), Dk. 90+4 Ergin Keleş (Kastamonu)

SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Ramazan (Kastamonu)