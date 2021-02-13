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Uşakspor, Diyarbakır deplasmanında 3 puan hedefliyor

Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek yeniden Play-Off potasına adını yazdıran Uşakspor'da teknik direktör Hasan Şimşir, Diyarbakır deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Uşakspor, Diyarbakır deplasmanında 3 puan hedefliyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek yeniden Play-Off potasına adını yazdıran Uşakspor, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda Deniz Kükrek'in görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.

Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Şimşir, Diyarbakır deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Şimşir, "Play-Off potasındaki yerimizi sağlama almayı hedefliyoruz. Bizim için her maç final niteliği taşıyor" dedi.

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