Uşakspor - Ankara Demirspor maç sonucu: 3-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 13'üncü dakikada Serdar'ın golüyle öne geçip devre arasına avantajlı girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Uşakspor, 77'nci dakikada Kadir'le skora denge getirip, 84'üncü dakikada Mehmet Gürkan ve 86'ncı dakikada Mehmet Bektaş'ın golleriyle sahadan zaferle ayrıldı: 3-1. Bu sonuçla Uşakspor 6 puana ulaşırken, Başkent temsilcisi 3 puanda kaldı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Arif Dilmeç (xx), Mustafa Burak Kuş (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Türker (xx), Berat (x) (Dk. 46 Alpay xx), Samet (xx), İsmet (xx), Ali (x) (Dk. 66 Mehmet Bektaş xxx), Abdullah (xx), Uğur (x) (Dk. 46 Kadir xxx), Selim (x) (Dk. 34 Seçkin xx), Mehmet Gürkan (xxx), Serhat (x) (Dk. 66 Noyan xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han (x) - Ayberk (xx), Kamil (x), Çağrı (x), Hasan (x) (Dk. 78 İlyas x), Mustafa (xx) (Dk. 87 Ahmet), Serdar (xxx) (Dk. 79 Hakan x), Ahmet (xx), Okan (xx), Taner (xx), Turan (x) (Dk. 62 Aykut x)

GOLLER: Dk. 13 Serdar (Ankara Demir) - Dk. 77 Kadir, Dk. 84 Mehmet Gürkan, Dk. 86 Mehmet Bektaş (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Gürkan, İsmet, Seçkin (Uşakspor) - Okan, Mustafa (Ankara Demir)