Spor dünyasının efsanesi, 8 Olimpiyat şampiyonluğu ve 100m-200m dünya rekorunun sahibi Usain Bolt, banka hesabında sebebi henüz belli olmayan bir nedenden ötürü büyük bir kayıp yaşadı.

Jamaikalı atletin 12.7 milyon dolarlık bir kaybının olduğu ve hesabında sadece 12 bin dolar kaldığı aktarıldı. Bolt'un avukatları, paranın 10 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılması için başvuruda bulunduklarını belirtildi. Ancak bankadaki paraların nasıl ortadan kaybolduğu gizemini koruyor.

Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Endişe verici bir durum. Dürüst olmayan birkaç insan yüzünden kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz." dedi.