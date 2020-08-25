Usain Bolt pozitif çıktı

Atletizm dünyasının efsane isimlerinden Usain Bolt’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerde 34. yaş gününü salgın kurallarına uymayarak ve maske takmayarak kutlayan Bolt’un, partide virüsü kaptığı düşünülüyor. Bu arada Jamaikalı atletin partisine futbolculardan Manchester City’li Raheem Sterling ve Bayer Leverkusen’den Leon Bailey’in de katıldığı bildirildi.