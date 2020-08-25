Usain Bolt pozitif çıktı

Atletizm dünyasının efsane isimlerinden Usain Bolt’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bolt’un, yaş günü partisinde virüsü kaptığı düşünülüyor. Bu partiya katılanlar arasında Manchester City’li Raheem Sterling ve Bayer Leverkusen’den Leon Bailey’in de olduğu bildirildi.

25 Ağustos 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Usain Bolt pozitif çıktı

Atletizm dünyasının efsane isimlerinden Usain Bolt’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerde 34. yaş gününü salgın kurallarına uymayarak ve maske takmayarak kutlayan Bolt’un, partide virüsü kaptığı düşünülüyor. Bu arada Jamaikalı atletin partisine futbolculardan Manchester City’li Raheem Sterling ve Bayer Leverkusen’den Leon Bailey’in de katıldığı bildirildi.

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