Usain Bolt, Paris FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa ekibinin resmi sitesi Paric FC'den yapılan açıklamada, dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt'un kadroya katıldığı resmen duyuruldu.

Bolt'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, Jamaikalı yıldızın gelecek sezonun başında takıma katılacağını duyurdu.

Usain Bolt efsanevi bir atletizm kariyeri, dünya ve olimpiyat rekorlarının ardından emekli olmuş ve futbola başlama kararı almıştı. Bolt daha önce Borussia Dortmund'da antrenmanlara çıkmış, Avustralya'da Central Coastal Marines takımında kısa bir süre forma giymişti.