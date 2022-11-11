2022 Katar Dünya Kupası'na katılacak takımların kadroları açıklanmaya devam ediyor. H Grubu'nda mücadele edecek Uruguay'ın kadrosu da açıklandı. Kadroda Süper Lig'den 3 isim yer aldı.

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Uruguay, bir üst tura kalabilmek için Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele edecek.





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Turnuvanın grup etabında ilk maçını 24 Kasım'da Güney Kore ile oynayacak Uruguay, ikinci maçında Portekiz'le karşılaşacak ve Gana karşılaşmasının ardından grup maçlarını tamamlayacak.

ROSSI YER ALMADI!

Urugay Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kadroya ilişkin bilgiler paylaşılırken Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte Trabzonspor 'dan Maxi Gomez kadroda yer aldı. Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi ise kadroda yer almadı. Golcü futbolcu ilk açıklanan geniş listede yer almıştı.









Uruguay'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Sebastián Sosa.

Defans: Ronald Araújo, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña, Mathías Olivera, Sebastián Coates, José Luis Rodríguez, Martín Cáceres, Guillermo Varela.

Orta saha: Lucas Torreira, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Manuel Ugarte, Facundo Torres.

Forvet: Darwin Núñez, Luis Suárez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez.

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