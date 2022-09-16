Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İran ve Kanada ile karşılaşacak olan Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray 'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Fenerbahçe 'den Diego Rossi açıklanan kadroya çağrılırken, Trabzonspor 'un yeni transferi Maxi Gomez ise listede yer almadı.

Uruguay Milli Takımı, 23 Eylül'de İran ile, 27'sinde ise Kanada ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:







