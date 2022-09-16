MENÜ

Uruguay'da Rossi, Muslera ve Torreira kadroda! Maxi Gomez yok

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden Uruguay Milli Takımı'nda aday kadro belli oldu. Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Fenerbahçe'den Diego Rossi, Uruguay'ın Kanada ve İran ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılırken, Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez ise listede yer almadı.

16 Eylül 2022, Cuma 18:50 Son Güncelleme:
- A +
Uruguay'da Rossi, Muslera ve Torreira kadroda! Maxi Gomez yok

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İran ve Kanada ile karşılaşacak olan Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray 'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Fenerbahçe 'den Diego Rossi açıklanan kadroya çağrılırken, Trabzonspor 'un yeni transferi Maxi Gomez ise listede yer almadı.

Uruguay Milli Takımı, 23 Eylül'de İran ile, 27'sinde ise Kanada ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:


İlgili Haberler
Michy Batshuayi ve Dries Mertens'e Belçika'dan Milli davet


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...