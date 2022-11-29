2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gruplarda bugün üçüncü maçlar başlıyor. Sürprizlerin de yaşandığı bu turnuvada öne çıkan ve beklentilerin altında kalan yıldız isimler de oldu.





İLK BÜYÜK SÜRPRİZ ARABİSTAN'DAN

Fransız teknik direktör Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kupanın favorilerinden Arjantin'i 2-1 yenerek kupanın ilk büyük sürprizini gerçekleştirdi. Bu galibiyet turnuvada büyük yankı uyandırdı.

ALMANLAR'A JAPONYA DARBESİ

Bir sonraki gün Japonya, geriye düştüğü maçta kupanın en çok final gören takımı Almanya'yı 2-1 mağlup ederek Asya ülkelerinin çıkışını sürdürdü. Son olarak da İran, Galler'i yenerek Asya ülkelerinin galibiyet serisine bir maç daha ekledi.





12 YIL SONRA MUSLERA BİR İLKİ YAŞADI

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore, golsüz berabere kalmış, Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmamıştı. Teknik direktör Diego Alonso, kaleyi Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e emanet etti. Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, de Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

DÜN GECE YİNE YEDEK OTURDULAR

Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera ile Lucas Torreira, Güney Kore maçının ardından 2-0 kaybettikleri Portekiz karşılaşmasını da yedek kulübesinde tamamladılar.

ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN SERT MUSLERA TEPKİSİ

Dünya Kupası'nı Katar'da takip eden ünlü futbol yorumcusu Ömer Üründül, Uruguay'ın performansını ve Muslera'nın yedek bırakılmasını değerlendirdi. İşte Üründül'ün Sabah'taki o yorumları;





İLK YARI TAM BİR KÖR DÖVÜŞÜYDÜ

Futbol olarak çok şeyler beklenen Portekiz-Uruguay maçının ilk yarısı ne yazık ki tam bir kör dövüşüydü. Bu devrede bir tane pozisyon vardı. O da Bentancur'un bireysel olarak tek başına geliştirdiği ve kalabalığın içinden çıkıp kaleciyi geçemediği girişimdi... İkinci yarı da benzer görüntüde başlarken Portekiz skor avantajı yakaladı.

'ROCHET, DİKKATİNİ RONALDO'YA ÇEVİRİNCE...'

Bruno Fernandes'in yaptığı ortada Uruguay kalecisi Rochet, hareket halindeki Ronaldo'ya dikkatini çevirince orta doğrudan ağlara gitti. Sonra oyun biraz hareketlendi. Karşılıklı oyuncu değişiklikleri geldi. Yenik durumdaki Uruguay risk almaya başladı. Sonradan oyuna giren Gomez'in şutu direkten döndü. Arrascaeta ile Suarez de girdiği pozisyonları harcadı. Portekiz, Fernandes'in penaltıdan attığı golle istediğini elde etti.

'MUSLERA'YI NASIL OYNATMAZSIN'

Uruguay son şansını Gana karşısında kullanacak. Anlamadığım tek konu var; Uruguay'ın hocası Diego Alonso, nasıl Muslera gibi bir kaleciye Rochet'i tercih eder.

Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyeri